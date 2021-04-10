التنمية الاجتماعية:خطة لتوزيع مساعدات على الاسر الفقيرة خلال شهر رمضان والحصة الأكبر لقطاع غزة

أكد أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية اليوم السبت 10/4/2021 ، ان وزارة التنمية الاجتماعية وضعت خطة لاستقبال شهر رمضان المبارك ومساعدة الاسر المحتاجة وخاصة في قطاع غزة ، مشيراً الى انه تم تحويل موائد الافطار إلى طرود غذائيّة سيتم توزيعها على العائلات الفقيرة خلال شهر رمضان.

وبين مجدلاني انه سيتم توزيع عشرات الآف من الطرود الغذائية خلال شهر رمضان المبارك ، وان الوزارة تضع هذا العام 46 مركز ايواء " كمركز ايواء المسنين وغيرها على سلم اولويات الوزارة خلال شهر رمضان .

واشار الى ان رزمة واسعة من المساعدات التي ستوزّع على آلاف العائلات خارج نطاق برنامج المساعدات النقديّة في الضفة وقطاع غزّة، ولكن الحصة الاكبر للمحافظات الجنوبية بنسبة 75%".

وأشار الوزير مجدلاني إلى أنّه "وخلالفيروس كورونا انكشفت العديد من الأسر وانضمت إلى العائلات الفقيرة سواء في الضفة أو في غزة، ونحن لا نقدم مساعدات مالية فقط، بل نقدم التأمين الصحي المجاني للأسر وليس للأفراد فقط".