هل سيكون هناك قرار بتأجيل عودة طلاب المرحلة الاساسية في الضفة غدا..الخضور يُجيب ؟

نفى صادق الخضور الناطق باسم وزارة التربية والتعليم برام الله اليوم السبت 10/4/2021 ، ان يكون هناك اي قرار بشأن تأجيل عودة المدارس لاسبوعين آخرين ، معتبراً ان مايتم الحديث عنه مجرد اشاعات ، وسننتظر ما سيحمله مجلس الوزراء من قرارات عصر اليوم .

وقال الخضور خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" انه من المقرر ان يعود غدا الأحد الدوام لطلبة رياض الاطفال ، واطفال المرحلة الاساسية من الصف الاول وحتى السادس ، بالاضافة الى طلبة الثانوية مع اتباع نظام التعليم عن بعد وفقاً لما أعدته وزارة التربية والتعليم من خطط وبرامج لهذه الغاية لباقي الصفوف.

وأوضح ان ألية الدوام في المدارس خلال شهر رمضان ستكون في الضفة كما باقي المؤسسات الحكومية من الساعة التاسعة صباحاً ، حيث ستكون الحصة 30 دقيقة .

وبين ان التطعيم الغير اجباري في المدارس لم يكتمل ، بسبب نفاذ التطعيم بالاضافة الى اسباب أخرى ، مشيراً الى انه سيتم تطعيم 13 الف معلم ومعلمة لتشكيل الوقاية والحماية للجميع .