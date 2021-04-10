فيديو طبيب يروي لحظة انقاذ حياة طفلة رضيعة من الموت

تداول نشطاء فلسطينيون مقطع فيديو لحظة اقدام طبيب فلسطيني انقاذ حياة طفلة رضيعة من الموت المحقق في بلدة قباطية جنوب محافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وتبين أن الطفلة كانت تعاني من انسداد مجرى التنفس قبل أن ينقذها الطبيب مجاهد نزال في مشهد مبكي ومحزن لوالدي الطفلة.

وظهر في مقطع الفيديو لحظة دخول الوالدين الى مجمع طبي قباطية وهما في حالة صعبة ويرثى لها جراء ما حصل لطفلتهما الرضيعة.

وتمكن الطبيب مجاهد نزال من انقاذ الطفلة الرضيعة خلال وقت قصير بعدما وضعها على كف يده وقام بضربها على ظهرها عدة مرات.

نص ما كتبه الطبيب مجاهد نزال عبر صفحته على فيسبوك

الثانية فجرا الا عشرة دقائق

كان يوم شَديد ومُرهق

ما قدرت استنى اصل البيت عشان ارتاح

نمت على احد الأسِرَّه و غفيت للحظات

بس الموت

حسيت فيه

صراخ و صياح

الموت جاي لعندي

ركضت وانا نائم

الصراخ لسا ما وعّاني

كثير افكار و خربطات و تهيئات براسي والموت بعده الي مسيطر

حسيت راسي بده يفقع

عيوني لسا ما فتحوا

ما عندي لسا القدره انه استوعب ايش الي قاعد بصير

الاب بصرخ بصوت مبحوح :

"ماتت ماتت مخنوقه..مشااان الله..مااااااتت"

الام بكاء بدون صوت

مش قادره تطلع الكلمه

الاب: "البنت ما بتتحرك"

أنا: "الله اكبر..يااا الله يااا الله"

حملت الطفله بلا وعي و لا ادراك

حملت جثه طفلة عمرها سنه و اربع شهور

حملتها و لهون وقف قلبي

مددتها على ايدي اليمين و وجهها لتحت و ضربتها مره وراء الثانية براحة ايدي الثانية على منتصف الظهر

لحظه و بكت الطفله

و بوقتها انا صحيت

رفعت راسي للسما

"يااا الله..الحمد الله".

الاهل و انا دخلنا بصدمه لحظية من عظم الموقف

اجرينا مو قادرين يحملونا..قعدنا على الارض

الاب: "شو صار بعدها عايشه..بعدها عايشه؟!"

انا: "والله بعدها عايشه..هيها بتبكي".

هاي اللحظات و المواقف من الحياة الي مستحل تتنتسى

لحظات بتحس فيها بعظم الروح، بتشعر و بتعيش غريزة الابوة و الامومه، بتشوف قلب الام و الاب كيف ممكن ينفطر على الفراق..موقف بتحس بكونك طبيب، الله يسرك لهيك موقف، لتعيش هيك حاله و تكون سبب لانقاذ روح بتوفيق منه.

لحظات راح تكون مصدر لزديادك ايمان بما تفعل و تحب