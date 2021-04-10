حظر التجول الجزئي يدخل يومه الثالث في غزة  والإعلان عن إجراءات جديدة لشهر رمضان اليوم بالضفة

يدخل حظر التجول الجزئي في قطاع غزة اليوم السبت 10/4/2021 يومه الثالث من الاسبوع الثاني ضمن الاجراءات الوقائية التي أعلنتها اللجنة الوبائية في قطاع غزة لكسر منحى الارتفاع الكبير في الاصابات ، والذي بلغ في عدة ايام قرابة الـ2000 حالة ، وسط تحذيرات من خطورة الوضع الوبائي في القطاع ، في حين تشهد مدن الضفة المحتلة رفع لعدد من الاجراءات الوقائية منها فتح المحال التجارية اليوم وعودة الدراسة غدا بالاضافة الى الاعلان عن جملة من الاجراءات الوقائية التي سيتم اتباعها خلال شهر رمضان وفقا لابراهيم ملحم الناطق ياسم الحكومة .

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أعلنت مساء الجمعة تسجيل 277 اصابة جديدة بفيروس كورونا، في الدورة الثانية .

و وفقا للوزارة، فإن العدد الكلي للإصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 1064 اصابة بعد فحص 3064 عينة بنسبة اصابة حوالي 35%.

ويشار الى ان وزارة الداخلية بغزة تطبق اجراءات حظر التجول في قطاع غزة وخاصة فيما يخص المركبات ، والاغلاق الليلي ، واغلاق صالات الافراح واغلاق المدارس والاسواق الشعبية والسماح بالحركة الراجلة .

وكان مدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة بغزة د.رامي العبادلة أكد مساء الجمعة 9 ابريل 2021 ان الإجراءات التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة تحتاج من ١٤ _ ٢١ يوم حتى نتمكن من تقييمها.

و أوضح العبادلة في تصريح له أن عدد الوفيات مرتبط بعدد الحالات الخطرة والحرجة، مشيرا الى أن من يحصل على اللقاح ويلتزم بإجراءات الوقاية يكون محصن بنسبة كبيرة تتجاوز 98%..

و عبر العبادلة عن امله في أن ينخفض المنحنى الوبائي بشكل سريع حتى يتم الحد من الوفيات، داعيا جميع المواطنين للإلتزام بإجراءات السلامة حتى نعبر هذه المرحلة بسلام.

و لفت مدير دائرة مكافحة العدوى الى أن أكتر من ٩٠% من الحالات الحرجة والخطيرة تأتي للمستشفيات في وقت متأخر من الإصابة، مطالبا كل من يشعر بأعراض كورونا وخاصة الكبار وأصحاب الأمراض المزمنة أن يتوجهوا للمشفى مبكراً حتى يتم متابعتهم وتقييم حالتهم منذ بداية الإصابة

الضفة المحتلة

المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، ، قال أنه في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان ، فقد تقرر السماح بفتح المحال التجارية اليوم السبت من كل أسبوع من الساعة السادسة صباحاً حتى السابعة مساءً، اعتبارا من اليوم 10/4/2021، وفقاً للإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة خلال بقية أيام الأسبوع.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه سيتم اليوم الإعلان عن الإجراءات الجديدة خلال شهر رمضان الفضيل.