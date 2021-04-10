يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 10 ابريل 2021 انخفاضًا وارتفاعًا بشكل متواصل في الاراضي الفلسطيني وفقًا للأسعار العالمية.

ويعد سعر الذهب من اكثر العناوين التي يتم البحث عنها في العالم العربي والعالمي بشكل يومي للتعرف على اسعار العملة الأثمن والأغلى في العالم.

رصد موقع فلسطين اليوم الاخبارية سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 10 ابريل 2021 وجاءت الاسعار على النحو التالي:

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 184.70 شيكل $56.13

سعر الذهب عيار 22 169.31 شيكل $51.45

اسعار الذهب عيار 21 161.62 شيكل $49.11

اسعار الذهب عيار 18 138.53 شيكل $42.09

سعر الذهب عيار 14 107.74 شيكل $32.74

سعر الذهب عيار 12 92.35 شيكل $28.06

اسعار أوقية الذهب 5,744 شيكل $1,746

اسعار جنيه الذهب 1,293 شيكل $392.89

اسعار كيلو الذهب 184,703 شيكل $56,125

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Friday, April 09, 2021 11:44 PM بتوقيت دولة فلسطين

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

9 إبريل 184.64 161.56 138.48 107.71 92.32

8 إبريل 185.35 162.19 139.02 108.12 92.68

7 إبريل 184.00 161.01 138.00 107.34 92.00

6 إبريل 184.78 161.68 138.58 107.79 92.39

5 إبريل 184.08 161.08 138.06 107.38 92.04

4 إبريل 185.41 162.24 139.06 108.16 92.71

3 إبريل 185.46 162.28 139.10 108.19 92.73

2 إبريل 185.46 162.28 139.10 108.19 92.73

1 إبريل 185.51 162.33 139.14 108.22 92.76

31 مارس 183.26 160.36 137.45 106.90 91.63