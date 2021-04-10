طقس فلسطين اليوم السبت: أجواء باردة "رياح وأمطار محلية"

توقع فلسطين اليوم السبت 10-4-2021 أن يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها بشكل حاد يتجاوز 10-11 درجة.

وأوضح طقس فلسطين ان أجواء باردة ستسود بشكل واضح خصوصاً في الجبال وسماء غائمة جزئياً الى غائمة، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية متفرقة من الأمطار في شمال ووسط البلاد.

أما في ساعات الليل اليوم السبت تسود أجواء شديدة البرودة خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة.

فيما من المتوقع أن يشهد طقس فلسطين غدًا الأحد ارتفاعًا طفيفًا على درجات الحرارة التي تبقى رغم ذلك دون معدلاتها بنحو 5-7 درجات، وتسود أجواء باردة جداً في ساعات الصباح، ثم تستقر الأجواء نهاراً مع طقس بارد نسبياً في الجبال وأقل برودة في باقي المناطق السهلية والساحلية والغورية، وتكون السماء غائمة جزئياً.

في ساعات مساء الأحد تسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحياناً.

ويوم الاثنين المقبل يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى رغم ذلك دون معدلاتها بنحو 4-6 درجات، وتسود أجواء باردة جداً في ساعات الصباح، ثم تستقر الأجواء نهاراً مع طقس بارد نسبياً في الجبال وأقل برودة في باقي المناطق السهلية والساحلية والغورية، وتكون السماء غائمة جزئياً حتى الظهر ثم تصبح السماء صافية مع المساء والليل، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نهاراً ثم تصبح شمالية شرقية ليلاً.