راصد جوي: كتلة هوائية شديدة البرودة تؤثر على فلسطين حتى يوم الاثنين

توقع الراصد الجوي، ليث العلامي أن تؤثر كتلة هوائية شديدة البرودة على فلسطين، مقارنة بهذا الوقت من السنة، تستمر حتى الإثنين، حيث يكون الطقس بارداً نهاراً، وبارد بشكلٍ لافت ليلاً إذ تهوي الحرارة ل4-6 درجات في المرتفعات، و9-11 ببقية المناطق.

و توقع الراصد الجوي هطول زخات من الأمطار على فترات فوق أجزاء متفرقة.

اما غدا السبت، فيكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا في معظم المناطق ، حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8-10 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق.