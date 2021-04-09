إصابة أسير بسجن عوفر بفيروس "كورونا"

قال نادي الأسير اليوم الجمعة، إن الأسير الجريح رمزي أبو عجمية (19 عامًا) من مخيم الدهيشة في بيت لحم، أُصيب بفيروس "كورونا"، وهو يقبع في سجن "عوفر".

وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي، أن إدارة سجن "عوفر" قامت بعزله في القسم المخصص لعزل الأسرى المصابين بـ"كورونا"، ليرتفع عدد الأسرى الذين أُصيبوا بالفيروس منذ بداية انتشار الوباء إلى (368) أسيرًا.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الجريح أبو عجمية، في الـ29 من شهر آذار/ مارس المنصرم، وما يزال موقوفًا حيث عُقدت له يوم أمس جلسة محكمة خلالها تم تمديد اعتقاله حتى تاريخ 12 نيسان/ أبريل الجاري.

يُشار إلى أن أبو عجمية واجه عمليات الاعتقال منذ أن كان طفلًا عام 2016، وما يزال يعاني من آثار الإصابات البليغة التي تعرض لها برصاص الاحتلال في ساقيه عام 2016.

يذكر أن للأسير أبو عجمية شقيق جريح وأسير وهو حمزة أبو عجمية، الذي اعتقله الاحتلال في الـ24 من آذار المنصرم، وما يزال موقوفًا، حيث جرى اعتقاله بعد 10 أيام على إصابة الاحتلال له في إحدى ساقيه وهو بحاجة إلى متابعة صحية وعلاج.