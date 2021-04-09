التربية تدعو "الاونروا" للتراجع عن قرار استثناء تخصصات مهمة في التعليم عن بعد

أعربت وزارة التربية والتعليم العالي، عن استغرابها من إقدام وكالة الغوث الدولية على استثناء بعض التخصصات المهمة مثل: التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية من هذا القرار من خلال وقف عمل معلمي العقود أصحاب هذه التخصصات.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، ان هذا الأمر لن يمكن طلاب بعض المدارس التي يعمل بها معلمو العقود من مواصلة دراستهم عن بعد في هذه المباحث الدراسية المهمة، مبينة، أنها جزء أساسي من المناهج الدراسية الفلسطينية.

ودعت التربية والتعليم، إدارة وكالة الغوث الدولية وبرنامج التعليم في الوكالة الرجوع عن هذا القرار، وإعطاء هذه المباحث الدراسية الأهمية اللازمة في التعليم عن بعد مثل باقي المباحث الدراسية