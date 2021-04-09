الصحة بغزة تسجل 11 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيل 11 حالة وفاة، و1673 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و592 حالة تعافٍ في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة، في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن اجمالي تراكمي للمصابين بالفيروس بلغت 78980 اصابة، وحالات الوفيات 661 حالة، منذ بدء الجائحة.

وبيّنت أن اجمالي الحالات النشطة وصلت إلى 17915 حالة، فيما بلع اجمالي المتعافين 60404 حالة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 325 حالة.

وعن الحالات الخطيرة، أفادت بوجود 259 حالة صنفت بأنها خطيرة وحرجة.

وأكدت الصحة، أنها أجرت 3400 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وذكرت أن اجمالي الجرعات ضد كورونا التي وصلت قطاع غزة بلغت 81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخص، فيما وصل اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح 29808 شخص.