ايران تفرج عن السفينة الكورية المحتجزة

أفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، بإفراج السلطات الايرانية عن السفينة الكورية التي احتجزتها مع القبطان في يناير كانون الثاني، وكانت متوقفة في ميناء بندر بن عباس الايراني.

وأوضحت الخارجية الجنوبية، أن السفينة "هانكوك كيمي" غادرت الاراضي الايرانية صباح اليوم مع بحارتها، مشيرةً إلى أن قبطان السفينة وطاقمها بصحة جيدة.

وفي يوم 4 يناير، احتجزت ايران السفينة الكورية الناقلة المواد الكيماوية في مضيق هرمز قبالة سلطنة عمان واتهمتها بتلويث المياه بالمواد الكيماوية.

ووافقت إيران على إطلاق سراح جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 20 باستثناء القبطان.

وطلبت إيران من سول الإفراج عن سبعة مليارات دولار من الأموال المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأمريكية، ما أثار خلافًا دبلوماسيًا.