زراعة غزة: أنهينا استعداداتنا لتوفير المنتجات في رمضان

قالت وزارة الزراعة في قطاع غزة اليوم الخميس:" انها أجرت استعدادات خاصة لتوفير المنتجات النباتية والحيوانية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لتفادي أي نقص من هذه المنتجات الرئيسية".

كما طمأنت الزراعة المستهلكين والمزارعين ومربي الدواجن بأن الأسعار ستكون معتدلة ومناسبة للجميع وفي الحدود الطبيعية.

وأوضحت أن كافة الخضروات الصيفية الرئيسية متوفرة بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين، حيث يكون خلال رمضان ذروة الإنتاج الزراعي.

وبدوره قال ناصر ديب مدير عام الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية بالوزارة:" أن دائرة الخضار وبالتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات قامت بزيارات ميدانية خلال شهر مارس الماضي، لمتابعة المساحات المزروعة حسب الخطة الزراعية؛ ومتابعة كميات الإنتاج خلال الفترة القادمة وخاصة محاصيل الخضار الرئيسية وتوفرها خلال شهر رمضان المبارك".

وأوضح ديب أن محاصيل البطاطس والبصل والبندورة التي زُرعت في العروة الخريفية والربيعية ستكون متوفرة خلال رمضان، بالإضافة لتوفر المحاصيل الأخرى مثل الخيار والباذنجان والفلفل والورقيات، حيث ستكون الكميات المنتجة من المحاصيل المذكورة كافية للاستهلاك الطبيعي لقطاع غزة.

بدوره قال عايش الشنطي مدير الإنتاج الحيواني بالوزارة:" أنه منذ أشهر أجرت الوزارة الاستعدادات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم البيضاء، وخاصة الدجاج اللاحم خلال شهر رمضان المبارك".

وأوضح الشنطي أنه قامت الوزارة بالسماح باستيراد أكثر من 5.5 مليون بيضة لاحم مخصبة، حيث من المتوقع أن تنتج حوالي 4.2 مليون دجاجة، لافتاً أن هذه الكمية تعتبر ضعف الاستهلاك الطبيعي من الدجاج اللاحم في الأشهر العادية والذي يقدر بـ 2.2 مليون دجاجة.