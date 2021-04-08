أوقاف غزة: المساجد لن تستقبل إلّا 30% من إجمالي عدد المصلين خلال رمضان

قال المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة د. عادل الهور:"إن وزارة الأوقاف تجتهد لأداء الصلاة في رمضان داخل المساجد، ضمن شروط السلامة والرؤية العامة لخلية الأزمة ووزارتي الصحة والداخلية".

وأضاف الهور :"نأمل بتغير المنحنى الوبائي إلى ما كان عليه لتأمين صلاة كافة المواطنين داخل المساجد".

وأوضح أن المساجد لن تستقبل إلّا 30% من إجمالي عدد المصلين عبر التباعد الجسدي، وبعد ذلك لجنة الطوارئ ستقوم بإغلاق المسجد.

وأشار الهور أن لجان الطوارئ في المساجد يتم متابعتها عبر خلية طوارئ مركزية بوزارة الأوقاف وحال عدم الالتزام يتم اغلاق المسجد.

ونوه قائلاً: "انه إذا كان المسجد يحوي ساحة خارجية بإمكانه استيعاب عدد اكثر من المصلين خلال شهر رمضان المبارك".