أوقاف غزة: المساجد لن تستقبل إلّا 30% من إجمالي عدد المصلين خلال رمضان

قال المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة د. عادل الهور:"إن وزارة الأوقاف تجتهد لأداء الصلاة في رمضان داخل المساجد، ضمن شروط السلامة والرؤية العامة لخلية الأزمة ووزارتي الصحة والداخلية".
وأضاف الهور :"نأمل بتغير المنحنى الوبائي إلى ما كان عليه لتأمين صلاة كافة المواطنين داخل المساجد".
وأوضح أن المساجد لن تستقبل إلّا 30% من إجمالي عدد المصلين عبر التباعد الجسدي، وبعد ذلك لجنة الطوارئ ستقوم بإغلاق المسجد.
وأشار الهور أن لجان الطوارئ في المساجد يتم متابعتها عبر خلية طوارئ مركزية بوزارة الأوقاف وحال عدم الالتزام يتم اغلاق المسجد.
ونوه قائلاً: "انه إذا كان المسجد يحوي ساحة خارجية بإمكانه استيعاب عدد اكثر من المصلين خلال شهر رمضان المبارك".