الشيخ عدنان: الاسير الشيخ عزام الشويكي هو أخ مجاهد عرف بالأسر والإبعاد وساحات الواجب

قال الشيخ خضر عدنان القيادي في حكة الجهاد الاسلامي اليوم الخميس:" ننعى لشعبنا الأخ المجاهد عزام شويكي بعد مسيرة جهاد وعطاء لعقود".

وأضاف الشيخ عدنان قائلاً:" ان الأخ المرحوم بإذنه تعالى عزام شويكي قضى قرابة ١٣عاماً بالأسر وأبعد الى مرج الزهور".

وتقدم بالتعزية من أهله وذويه ذوي الشهيد القائد بسرايا القدس ذياب شويكي، متقدماً بالتعزية من الأسرى والمحررين في جبل الخليل وكل فلسطين بهذا الفقد "لأخ مجاهد عرفوه بالأسر والإبعاد وساحات الواجب".

واستذكر الشيخ عدنان جهده المبارك في بناء مسجد الشهيد ذياب شويكي وتسمية دار القرآن الكريم فيه باسم الإستشهادية هنادي جرادات.

واضاف قائلاً:" اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ثبته.. إنا لله وإنا إليه راجعون".