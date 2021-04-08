مصادر: قائمة "فتح العاصفة" تقدم 10 طعون في قائمة "القدس موعدنا" التابعة لحماس

اكد مراسلنا اليوم الخميس، نقلا عن مصادر فلسطينية مطلعة أن دلال سلامة مفوضة قائمة فتح الانتخابية (فتح العاصفة) التي تتبع للرئيس محمود عباس قدمت قبل اغلاق وقت الطعون بساعتين من قبل لجنة الانتخابات المركزية 10 طعون في قائمة حماس الانتخابية (القدس موعدنا).

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لفلسطين اليوم قائلاً:" أن 8 من هذه الطعون تتعلق بأسماء شخصيات من قائمة حماس لم يقدموا استقالاتهم من لوظيفة العمومية حسب شروط لجنة الانتخابات".

كما أوضح انه قدمت القائمة طعن ضد احد الاسرى المحررين في صفقة وفاء الاحرار بتهمة السرقة عام 2010رغم انه كان معتقلا في سجون الاحتلال منذ عام 2002. وافرج عنه في صفقة وفاء الاحرار وابعد الى غزة عام 2011.

وأشار المصدر أن الطعن الاخير ضد قائمة حماس يتعلق ايضا خالد براهمة من الضفة الغربية المحتلة حيث اتهمته مفوضة حركة فتح باثارة النعرات الطائفية في اشارة ان براهمة انتقد خلال خطبة في أحد المساجد الرئيس محمود عباس بتعزية شمعون بيرس قبل سنوات .

كما أكد أن لجنة الانتخابات تلقت مزيد من الطعون في قوائم أخرى لاسيما القائمة المحسوبة على التيار الاصلاحي لحركة فتح الذي يتزعمه محمد دحلان.

بدورها قالت لجنة الانتخابات المركزية: "تلقينا 230 اعتراض على قوائم ومرشحين، تركزت في معظمها على طعون ضد مرشحين من حيث الاقامة الدائمة، والاستقالات، والمحكوميات، واعتراضات على ترتيب مرشحين في القوائم، وطلبات انسحاب لمرشحين".

وأوضحت اللجنة انها ستصدر القرار بشأن الاعتراضات خلال الأيام الثلاثة القادمة، بحيث يجري تبليغ المعترِض والمعترَض عليه بقرارها في كل من هذه الاعتراضات خطياً.

كما لفتت اللجنة ان يوم الخميس الموافق 29/4/2021 هو الأخير لانسحاب القوائم المرشحة للانتخابات التشريعية.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية، اعلنت الخميس استمرار استقبال طلبات الاعتراض على أسماء القوائم والمرشحين لانتخابات المجلس التشريعي ، موضحةً ان باب الاعتراض مفتوح حتى الساعة 4 من عصر يوم الخميس، في جميع مقرات اللجنة ومكاتبها في الضفة الغربية وقطاع غزة.