القيادي "عليان" الاسير الشيخ عزام الشويكي كان بحجم جبال الخليل

قال الدكتور جميل عليان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والمدير العام لمؤسسة مهجة القدس اليوم الخميس؛ ناعياً الأسير المحرر والمبعد الشيخ عزام الشويكي: "فقدت اليوم فلسطين أحد رجالاتها الذين سطروا أروع الإضاءات في سفر التاريخ الفلسطيني المقاوم والأصيل".

وأضاف القيادي عليان :"عزام عبد الرحيم الشويكي كان بحجم جبال الخليل، ابن هذه العائلة العريقة عائلة الشهداء والأسرى والمجاهدين وإحدى العائلات الوطنية التي نذرت كل إمكاناتها وأبنائها من أجل مشروع تحرير فلسطين وحرية هذا الشعب العظيم".

وتابع :"سوف تشهد لك أيها الشهيد عزام كل ذرات تراب فلسطين وصولاً الى جنوب لبنان، تشهد لصلابتك في معتقلات العدو وتشهد لطهرك مساجد الضفة، وتشهد لوعيك كل أبناء فلسطين من جيل الإيمان والوعي والثورة، ويشهد لك ذياب وكل الشهداء الذين تربوا على موائد الجهاد والمقاومة ونهلوا من وعيك وعنفوانك المقدس".

وأشار عليان قائلاً :"كنت تسجل بصماتك على تراب الوطن ولا تلقي بالا للصورة وخطابات التصفيق واستعراضات العجز، كنت تبحث عن ساحات العمل الصامت التي توصلك لمرضاة الله".

كما تقدم بالعزاء لشعبنا الفلسطيني في كل مكان ولأهلنا جميعاً في الخليل ولعائلة الشويكي الكرام، معزياً المجاهدين والأسرى وكل أحرار العالم بفقيد الأمة عزام الشويكي.

كما توجه عليان بالتعازي لأبنائه وأهله ومحبيه، قائلاً:" أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وعوضكم في مصابكم خيراً".