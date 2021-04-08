امساكية رمضان في السعودية 2021

امساكية رمضان2021

تُعد امساكية رمضان ٢٠٢١ في السعودية، ومعرفة مواقيت الصلاة بداية من أول أيام شهر رمضان المبارك، هي أكثر ما يهم المسلمين خلال الشهر الفضيل، للتعرف على وقت الافطار والصيام، نحرص في موقع فلسطين اليوم الاخبارية على تقديم إمساكية شهر رمضان بالسعودية للمتابعين، وفي هذه المقالة سنتعرف على مواقيت رمضان 2021 لذلك نقدم لكم امساكية الشهر كاملاً.

امساكية رمضان ٢٠٢١ في السعودية

سنتعرف على مواقيت الصلاة وموعد اذان المغرب أول يوم، وحتي نهاية الشهر الفضيل، وكذلك موعد أذان الفجر لمعرفة توقيت السحور، والإمساك عن الطعام، لهذا نرفق لكم الآن إمساكية شهر رمضان 2021 السعودية لكافة الصلوات وكافة الأيام كالآتي:





امساكية رمضان ٢٠٢١ في السعودية

رؤية هلال رمضان

من المتوقع ان يأتي ميعاد بداية الشهر المبارك فلكياً يوم الثلاثاء الموافق 1 من رمضان 13 من أبريل 2021، وذلك سيكون الأسبوع المقبل، وبخصوص رؤية الهلال فسيتم التأكيد عليها يوم الأحد المقبل إذا كان شهر شعبان سيكون مكتمل، أم سيكون متمم شهر شعبان هو 29 يوم الأحد الموافق 11 من أبريل.

امساكية رمضان ٢٠٢١ في السعودية

يمكن القول انه يولد هلال شهر مضان بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الإثنين الموافق 12/4/2021م (اليوم التالي ليوم الرؤية)، وستكون مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 41 دقيقة في أول أيام الشهر الفضيل.

إلى هنا وصلنا الى ختام مقالتنا عن امساكية رمضان في السعودية قدمناها لكم من وكالة فلسطين اليوم آملين ان تنال اعجابكم.

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