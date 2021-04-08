الاحتلال يعرقل وقفة تضامنية مع اصحاب المنازل المهددة بالإخلاء في الشيخ جراح بالقدس

عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، وقفة تضامنية مع اصحاب المنازل المهددة بالإخلاء في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأوضحت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال حاولت منع عشرات المشاركين من التظاهر أمام أحد المنازل المهدد أصحابها بالإخلاء لصالح جمعيات استيطانية، وطلبت من المشاركين مغادرة المكان.

ودعا المشاركون بالوقفة إلى دعم أهالي الشيخ جراح ومساندتهم، رافعين اللافتات المنددة بإخلاء الحي، وإلى حق المقدسيين في إثبات ملكيتهم للأرض.

يذكر انه ينفذ الأهالي اعتصاما أسبوعيا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس ضد سياسة الاستيطان والاستيلاء على المنازل.

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