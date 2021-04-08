رئيس المرصد الأورومتوسطي يتلقى تهديدات.. بسبب تغريدة لأسير

قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده اليوم الخميس: "إنّ عشرات التهديدات والشتائم بلغات مختلفة وصلته منذ الثلاثاء الماضي، بعد نشره تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" تناولت الإفراج عن الأسير رشدي أبو مخ بعد عامين من وفاة والدته بشكل انساني".

وأضاف عبده :"أنّ حملة التهديدات والشتائم جاءت نتيجة حملة أشرف عليها مركز حكماء بني صهيون المعروف بصلاته الاستخبارية".

وأوضح أن حملة التحريض والتشويه هذه، التي شملت الضغط على مؤسسات بحثية وأكاديمية على صلة بي لا تزعجني كونها ليست الأولى.

جدير ذكره انه كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت الاثنين الماضي عن الأسير رشدي أبو مخ (58 عامًا)، من باقة الغربية في الداخل المحتل بعد إنهائه فترة محكوميته البالغة 35 عامًا.