اشتية: "إسرائيل" تمنع كافة مظاهر الانتخابات بالقدس

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الخميس :"إن الاحتلال الإسرائيلي يمنع أي مظاهر للانتخابات الفلسطينية العامة في القدس حتى الآن".

وأضاف اشتية: "إلى الآن لم تسمح "إسرائيل" بإنشاء محطات انتخابية داخل مدينة القدس"

وأشار قائلاً: " نريد من أصدقاء فلسطين أن يضغطوا ويرسلوا رسائل للاحتلال من أجل السماح لأهلنا المقدسيين بالمشاركة في العرس الانتخابي".

ولفت اشتية إلى أن "إسرائيل" تصعد تهويدها لمدينة القدس من خلال التسميات والاستيلاء على الأراضي، وتزوير بيع البيوت، موضحاً أن كل ما يجري في المدينة يحاسب عليها القانون الدولي.

يشار أنه كان قد أعلن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، أن اللجنة ستدعو الفصائل الفلسطينية للاجتماع معها الأسبوع المقبل، لبحث ملف إجراء الانتخابات في مدينة القدس.