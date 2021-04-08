إيران تسعى إلى شراء مقاتلة صينية متطورة

كشفت مجلة "ميلتري واتش" المتخصصة بالسلاح والعتاد العسكري، اليوم الخميس، أن السلطات الإيرانية تسعى إلى الحصول على مقاتلات حربية صينية متطورة، ضمن الاتفاقية الموقعة بين الجانبين لمدة 25 عامًا.

وأوضحت المجلة، أن طهران تسعى للحصول على المقاتلة الصينية المتطورة "J-10C"، حيث أدخلت الصين من هذا النوع قرابة 200 مقاتلة عام 2018.

واعتبرت طهران هذه الطائرة المتطورة من أفضل الخيارات الحالية المتاحة بالنسبة لها من الناحيتين السياسية والاقتصادية، حيث توفر الطائرة ذات المحرك الواحد تكلفة تشغيلية مخفضة جدا كونها ليست من طائرات الوزن الثقيل.

وأشارت المجلة، إلى أن الطائرة تستطيع حمل صواريخ جو – جو متطورة جدا بالإضافة إلى أنها مدعمة بأحدث الأجهزة الإلكترونية مع تمتعها بأنظمة دفاعية متطورة جدا خصوصا مع تزويدها برادار AESA من الجيل الجديد.

ووقع الجانبين الصيني والإيراني، مؤخرًا، على صفقة جديدة بقيمة 400 مليار دولار تنص على القيام باستثمارات صينية واسعة النطاق إيران على مدى 25 عاما مقابل مبيعات النفط الإيراني إلى الجانب الصيني.