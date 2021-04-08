الكويت توضح حقيقة التوافق مع تركيا على قضايا اقليمية

أكد وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح، وجود توافق في الآراء بشأن القضايا الإقليمية والعالمية بين بلاده وتركيا.

وقال الصباح في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في أنقرة اليوم الخميس: "العلاقات الكويتية التركية شهدت قفزة كبيرة خلال العقدين الأخيرين".

وأضاف: "الكويت وتركيا وقعتا على 6 اتفاقيات قبل عقد المؤتمر الصحفي اليوم وأن لديهما في الوقت الراهن 61 اتفاقية تشمل العديد من المجالات، وتعزز العلاقات الثنائية.

وأعرب الوزير الكويتي عن أهمية التعاون بين البلدين سياسيا علاوة على المجالات التجارية والدفاعية.

وأوضح أنه بحث مع تشاووش أوغلو، تعزيز التعاون في مجال الصحة، إضافة إلى قضايا متعلقة بالتعاون في مجال التعليم.

وأشار إلى أنهما تناولا كذلك قضايا إقليمية وعالمية، مؤكدا أن "لدى تركيا والكويت توافقا في الآراء" حول تلك القضايا.

وأعرب الوزير الكويتي عن دعم بلاده للمبادرة السعودية الرامية إلى إنهاء الأزمة في اليمن، وذكر أنه بحث مع تشاووش أوغلو الأوضاع في سوريا، ومباحثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، والمستجدات في ليبيا.