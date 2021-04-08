حكومة الاحتلال تكتفي برد مقتضب على قرار محكمة الجنايات الدولية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن حكومة الاحتلال الاسرائيلي اكتفت برد مقتضب على قرار محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة للقادة "الإسرائيليين" على جرائمه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب القناة السابعة العبرية، أنه سيتم إرسال كتاب رد للمحكمة ينفي عنها صفة الاختصاص في متابعة القضايا المرفوعة ضد الكيان المحتل.

بينما يأتي ذلك في ختام يومين من الاجتماعات الخاصة بمسألة التعاطي مع المحكمة الدولية في التحقيق بجرائم القوات "الإسرائيلية" ضد الشعب الفلسطيني.

وأوصت وزارتا جيش الاحتلال والخارجية، المستوى السياسي في حكومة الاحتلال بصياغة كتاب منمق وموضوعي وإرساله للمحكمة وذلك في محاولة لثنيها عن نيتها فتح التحقيق حيث تشير التقديرات الى وجود فرصة؛ لأن يمنع هكذا كتاب فتح تحقيق فعلي في جرائم الاحتلال.

ووجه وزير خارجية الاحتلال "غابي اشكنازي" ورئيس جهاز الامن الداخلي "نداف أرغمان"، في وقت سابق رسائل للسلطة الفلسطينية يحذرانها فيها من مغبة السعي لمحاكمة الاحتلال لدى المحكمة الجنائية الدولية.

ونبهان من أنه سيكون لذلك تداعيات خطيرة على العلاقات بين الجانبين وكذلك إمكانية وقف تحويل عائدات الضرائب للسلطة.

ويأتي ذلك على خلفية قرار المحكمة قبل أسابيع فتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية مع التركيز على ثلاث ملفات وهي : البناء الاستيطاني ، الجرائم خلال حرب العام 2014 في قطاع غزة وكذلك جرائم الاحتلال تجاه متظاهري مسيرات العودة على الحدود مع قطاع غزة.