تفاصيل دخول أموال المنحة القطرية قطاع غزة لتوزيع 100 دولار

من المتوقع أن تدخل مساعدات المنحة القطرية مساء اليوم الخميس الموافق 8-4-2021، قطاع غزة لتوزيع 100 دولار على الأسر الفقيرة البالغ عددها 100 ألف عائلة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

وبحسب موقع "مفزاك درومي" العبري، فإنه من المتوقع دخول أموال المنحة القطرية قطاع غزة، مساء اليوم، ضمن مساعدات اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة لأهالي القطاع.

وحال دخول الأموال، فإن المتوقع أن تصدر اللجنة القطرية تصريحًا خلال الساعات المقبلة، بشأن تحديد موعد توزيع المساعدات بواقع 100 دولار لكل مستفيد.

يذكر أن المنحة القطرية هي منحة أميرية تصرف لنحو 100 ألف أسرة متعففة من سكان قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل أسرة ويتم صرف المنحة مع بداية كل شهر.

المتحدثة باسم التنمية الاجتماعية بغزة، عزيزة الكحلوت، قالت أمس، إن "موعد صرف المنحة القطرية الـ 100 دولار للأسر الفقيرة، مرتبط بوصول، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير القطري محمد العمادي للقطاع".

وأضافت الكحلوت في تصريحات لـ"إذاعة الأقصى"، أنه فور وصول العمادي لغزة، "يتم تحديد موعد صرف المنحة القطرية ووضع معايير الصرف للمستفيدين".

خطوات الاستعلام عن اسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار :

الدخول الى رابط المنحة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية في فلسطين، والذي يعلن عنه الوزارة لاحقًا.

الضغط على خيار الاستعلام عن المنحة القطرية

كتابة المعلومات الشخصية المطلوبة و تشمل رقم الهوية و تاريخ الميلاد

الضغط على ايقونة استعلام اسفل الصفحة للحصول على موعد و مكان صرف المنحة القطرية التي تحددها وزارة التنمية الاجتماعية.

شروط للاستفادة من أموال المنحة القطرية :

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين وذلك لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: من استلم أقل من 15 مرة .

ثانيًا: من استلم 15 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.