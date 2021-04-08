"دعاة فلسطين" ينعي فقيد الأمة الشيخ حسين عواودة

نعى ملتقى دعاة فلسطين اليوم الخميس 8-4-2021 الشّيخ المجاهد: حسين عواودة "أبو بكر" ‏أحد مجاهدي فلسطين، وأحد مبعدي مرج الزّهور، الذي توفي أمس الأربعاء ‏‏25/شعبان/1442هـ الموافق 7-4-2021م بعد مشوارٍ طويل قضاه في مواجهة الكيان الإسرائيلي.

وأوضح الملتقى في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أن الشيخ "أبو بكر" حمل همّ فلسطين وقضايا المسلمين، وانتقل لحقل الدعوة إلى الله في شتى البقاع والبلدان بهمّةٍ عاليةٍ وعزيمةٍ راسخة.

نص بيان التعزية

بسم الله الرحمن الرحيم

تعزية ومواساة

‏{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا} الأحزاب 23‏

ببالغ الحزن والأسى ينعى ملتقى دعاة فلسطين إلى الأمّة الإسلاميّة وإلى شعبنا الفلسطينيّ المرابط فضيلة الشّيخ المجاهد: حسين عواودة "أبو بكر" ‏أحد مجاهدي فلسطين، وأحد مبعدي مرج الزّهور، الذي ورد حياض المنيّة اليوم الأربعاء ‏‏25/شعبان/1442هـ الموافق 7-4-2021م بعد مشوارٍ طويل قضاه في مواجهة الكيان الصهيوني، فقد حمل همّ فلسطين وقضايا المسلمين، وانتقل لحقل الدعوة إلى الله في شتى البقاع والبلدان بهمّةٍ عاليةٍ وعزيمةٍ راسخة.

وإننا إذ نبرق بالتعزية الصادقة لأهله وعائلته وأحبابه، نتضرع لله تعالى أن يتقبله ويعلي درجته، وأن يحشره مع الأنبياء والشهداء والصالحين، وأن يعوّض الأمة الإسلامية وفلسطين فيه خيراً، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ملتقى دعاة فلسطين ‏

‏25/شعبان/1442هـ

7-4-2021م ‏