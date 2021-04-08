الأسير وحيد أبو مارية يتنسم عبير الحرية



أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس 8-4-2021 عن الأسير وحيد حمدي زامل أبو مارية (54 عامًا) من بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل، وذلك بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري 9 شهور و20 يومًا.

وأوضحت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلته بتاريخ 16/06/2020م؛ وحولته للاعتقال الإداري دون أن توجه إليه أية تهمة تذكر.

وأضافت المؤسسة أن الأسير وحيد أبو مارية خضع لعملية قلب مفتوح، وذلك بعد فشل عملية القسطرة التي خضع لها في مستشفى "شعاري تصيدك" بمدينة القدس المحتلة أثناء فترة اعتقاله السابق في شهر مارس عام 2016م؛ وما زال يعاني من وضع صحي غير مستقر وبحاجة لرعاية طبية خارج سجون الاحتلال.

يذكر أن الأسير المحرر وحيد أبو مارية ولد بتاريخ 21/08/1967م؛ وهو متزوج وأب لأربعة أبناء، وتعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال عدة مرات أمضى خلالها ما يقارب الـ (20) عامًا في سجون الاحتلال على خلفية نشاطاته وعضويته في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

يعد أحد الأسرى الذين خاضوا معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري، حيث إنه خاض إضرابًا ضد اعتقاله الإداري في أحد اعتقالاته السابقة بتاريخ 09/01/2014م وعلقه بتاريخ 01/04/2014م والذي استمر (82) يومًا وانتزع قرارًا بتحديد سقف اعتقاله الإداري.

من جهتها تتقدم مؤسـسـة مهـجـة الـقـدس بالتهنئة القلبية الحارة من الأسير المحرر وحيد أبو مارية وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال.