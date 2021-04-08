اعلام الاحتلال يتوقع موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار

توقعت وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس 8-4-2021 أن تدخل أموال المنحة القطرية الشهرية إلى قطاع غزة مساء اليوم.

يُشار إلى أن عشرات الآلاف من ابناء قطاع غزة يترقبون موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 4 ابريل 2021 بفارغ الصبر لتساعدهم ولو بشيء يسير لسداد الديون المتراكمة عليهم منذ سنوات.

ويعاني سكان قطاع غزة من أزمات اقتصادية كبيرة جدًا على مدار الـ 15 عامًا الماضية اشتدت عقب الحرب الإسرائيلية على القطاع عام 2014 والحصار الاسرائيلي المستمر منذ 2006.

يذكر أن المنحة القطرية هي منحة أميرية تصرف لنحو 100 ألف أسرة متعففة من سكان قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل أسرة ويتم صرف المنحة مع بداية كل شهر.