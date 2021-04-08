الكيان المحتل يتخوف من رد إيراني محتمل

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي متخوفة من رد انتقامي من القوات الإيرانية، في أعقاب الاتهامات التي وجهت إلى (إسرائيل) بمسؤوليتها عن تفجير سفينة إيرانية في البحر الأحمر، الأسبوع الحالي.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فإن الكيان المحتل يستعد لاحتمال أن تنفذ طهران هجمات من أراضيها على (إسرائيل)، من خلال إطلاق صواريخ طويلة المدى.

امس، ألمح وزير الحرب "الإسرائيلي" بيني غانتس، إلى مسؤولية القوات "الإسرائيلية" عن الهجوم ضد سفينة إيرانية في البحر الأحمر قبالة اليمن، فيما أكد مسؤول أميركي أن "تل أبيب" أبلغت واشنطن بذلك.