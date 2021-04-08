"ميلاد الفجر".. مسلسل يُجسد واقع الحياة الفلسطينية وينقل المآسي الناجمة عن انتهاكات الاحتلال

أبدعت الدراما الفلسطينية في تجسيد الواقع من خلال نقل معاناة الشعب الفلسطيني جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة إلى العالم أجمع، وكان آخرها بث قناة القدس اليوم "بورمو" لمسلسل ميلاد الفجر الجديد، والتي تشاركته قنوات دولية.

ومن المقرر أن تعرض القناة مسلسل ميلاد الفجر في أيام شهر رمضان المقبل عبر حلقات يومية توزع على مدار30 يومًا، ويهدف إلى إبراز انتهاكات الاحتلال اليومية وقساوته ضد المدنيين العزل.

ويقدم المسلسل أيضًا أهم البطولات الفلسطينية في مقاومة المحتل خلال حقبة زمنية امتدت من أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات، يتخللها بث مشاهد تمثيلية من العمليات البطولية وصّد الاقتحامات والمؤامرات "الإسرائيلية" ضد الأرض والمقدسات والانسان، في مقدمتها الانتفاضة الأولى.

مضامين المسلسل

المدير التنفيذي لقناة القدس اليوم، م. وائل أبو فنونة، أكد أن مسلسل ميلاد الفجر هو مسلسل درامي فلسطيني يسلط الضوء على معاناة الفلسطينيين خلال حقبة تاريخية من فترة 1985 إلى 1996، موضحًا أن هذه الفترة تعتبر جزء هام من ذاكرة الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الكيان المحتل.

وبيّن أبو فنونة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن المسلسل الذي سيعرض أولى حلقاته مع بداية رمضان سيتحدث عن تفاصيل هذه الحقبة، كما وسيعرض مآسي الفلسطينيين من اعتقال أو اقتحام منازل وغيره من الانتهاكات، إلى جانب بث البطولات والعمليات الفدائية.

وأبرز ما يميز المسلسل، قال المدير التنفيذي: إن "ميلاد الفجر سيعرض الجانب الاجتماعي لواقع الأسرة الفلسطينية، في ظل اعتداءات الاحتلال المستمرة".

وتوقع أبو فنونة، تسجيل نسبه مشاهدات عالية على حلقات المسلسل، لقوة محتواه الدرامي الهادف.

وأفاد بأن القناة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن ماهية القنوات التي ستعرض ميلاد الفجر، مشيرًا إلى أن القنوات منها يمنية وعراقية.

وعن التحديات، أكد أبو فنونة، أن تحديات عدة واجهت القائمين على المسلسل خلال مرحلة الاعداد، ابرزها قلة الإمكانات الفنية المتوفرة داخل القطاع، ويرجع ذلك إلى منع الاحتلال إدخالها تحت حجج واهية.

الانتماء الوطني

من جهته، أكد المخرج نبيل ساق الله: أن الدراما الفلسطينية بحاجة إلى التعمق أكثر بمبدأ الانتماء الوطني بدلاً من الانتماء الحزبي، إضافة إلى إبراز تاريخ الوطن وحضارته وآمال ومستقبل الوطن وطموحاته.

وقال ساق الله لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "المطلوب من الجميع ضرورة أخذ كتابات من ذوي الخبرة لإبراز المشهد الدرامي الفلسطيني ذا التأثير القوي والذي يبرز القيم الأخلاقية والانسانية".

وأضاف المخرج، أنه لابد من الدراما الفلسطينية أن ترتقي نحو شرح الحالة الواقعية بحيث تتوفر فيها جميع عناصر الدراما، لتؤكد للعالم أن الشعب الفلسطيني عاشق لحياة وصاحب قضية اخلاقية.

ومع كل موسم رمضان، تبث القنوات المحلية مسلسلات من انتاج فلسطيني تحمل مضامين تجسد الحالة الفلسطينية وتنقل مآسي المواطنين المثخنة بالجراح، جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، وتنقل معاناتهم إلى العالم، رغم قلة الامكانات الفنية بسبب قيود الاحتلال.