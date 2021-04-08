إمساكية شهر رمضان في اليمن 2021، ينتظر ملايين المسلمين من مختلف أنحاء الوطن العربي قدوم أول أيام شهر رمضان المبارك. و يزداد البحث عبر محرك جوجل عن مواقيت الصيام في شهر رمضان و الامساكيات الخاصة بأوقات الصلاة، وخاصة صلاة التراويح والتهجد اللذان لا يتواجدان إلا فيه فقط. وكانت هيئة البحوث الفلكية قد أعلنت بالفعل عن إمساكية اليمن خلال الساعات القليلة الماضية.

موعد اول ايام شهر رمضان 2021 في اليمن

نظرا للتطور الكبير الذي شهده علم الفلك خلال السنوات القليلة الماضية، أصبح بإمكاننا التعرف على مواعيد شهر رمضان الرسمية طوال السنوات المقبلة. فلم نعد نعتمد على رؤية الهلال بصورة كبيرة كما كان شائع منذ مئات السنوات. وحسب ما جاء في إمساكية شهر رمضان المبارك 2021 في اليمن، وسائر الدول العربية والإسلامية. فإن غرة هذا الشهر العظيم سوف يوافق يوم الثلاثاء 13 من شهر إبريل المقبل. ولكن، لا يمكن الاعتماد بصورة كبيرة على هذا التاريخ إلا بعد أن يتم ثبوت رؤية هلال رمضان من قبل العلماء يوم 29 من شعبان. وفي هذه الحالة، فإن غرة رمضان سوف تكون يوم الاثنين الموافق 12 من إبريل. أما في حالة تعثر ثبوت الرؤية في هذا التاريخ، فإن غرة رمضان سوف يكون في نفس اليوم الذي أشار إليه علم الفلك. وفي كلا الحالتين، سوف يكون يوم 12 مايو القادم هو بمثابة أول أيام عيد الفطر المبارك.

امساكية شهر رمضان 2021 في اليمن

/ومن الأشياء التي نتعرف من خلالها كل عام على كل المواقيت المتعلقة بالشهر الفضيل هي إمساكية شهر رمضان المبارك. والتي تقدمها هيئة البحوث الفلكية في معظم الدول العربية. وحرصت على مدار الآونة الماضية على تقديم إمساكية شهر رمضان في اليمن 2021.

في هذه السطور نضع بين ايديكم امساكية الشهر الفضيل في اليمن وذلك وفقا لما حددته الرؤية الفلكية لهلال الشهر ريثما يتم رؤية الهلال الشرعية في موعده، و لمعرفة امساكية شهر رمضان المبارك 2021-1442 في اليمن اضغط على هذا الرابط.