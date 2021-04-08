أسير فلسطيني يدخل عامه 20 داخل سجون الاحتلال

يدخل نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، الأسير مهند الشيخ إبراهيم من بلدة كفر راعي في جنين شمال الضفة المحتلة، عامه الـ20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير إبراهيم (42 عامًا) عام 2002، وهو محكوم بالسّجن لمدة 24 عامًا.

وأشارت إلى أن الأسير تعرض عقب اعتقاله لتحقيقٍ قاسٍ وطويل، وخلال سنوات أسره فقدَ والديه، وأحد أشقائه، وحرمه الاحتلال من وداعهم، كما المئات من الأسرى.

ويقبع الأسير مهند الشيخ إبراهيم حاليًا في سجن "هداريم"، وهو من الأسرى الفاعلين في تعليم الأسرى داخل سجون الاحتلال.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل اعتقال آلاف الاسرى الفلسطينيين داخل السجون، وسط ظروف إنسانية وصحية صعبة للغاية.