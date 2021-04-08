عائلة مقدسية تتبرأ من نجلها بعد تسريبه عقار للاحتلال

أعلن مجلس عائلة الرشق تبرئته من ابنها "عبدالله مروان الرشق" بعد تسريبه عقار تعود ملكيته له في منطقة سلوان رأس العمود(بطن الهوى) لليهود .

وندد مجلس العائلة ممثلاً بجميع أبناء العائلة بتسريب ابنها عبدالله عقار تعود ملكيته له في منطقة سلوان رأس العمود(بطن الهوى) لليهود .

وقال مجلس العائلة:"إننا لنعلم أن هذا الضرب من البيانات لا يقدم ولا يؤخر في مثل هذه الجرائم التي يندى لها الجبين، ولكنه الموقف الذي يوجبه علينا الدين والإنتماء لطهارة هذه البلاد المقدسة من إعلان البراءة من المدعو عبدالله مروان الرشق أمام الله ورسوله وكل مسلم غيور على أرضه وعرضه."

وأكد المجلس أن لا علاقة له بالمذكور، لا من قريب ولا من بعيد وأنه يتحمل جريمته لوحده.

وأضاف المجلس:"إننا في مجلس عائلة الرشق وبالنيابة عن جميع أبناء العائلة لنضع صوتنا مع الاصوات الشريفة في الوقت التي تمر فيه سلوان والقدس بوضع حرج امام الهجمة الاستيطانية صباح مساء، وأن هذا البيان بيان براءة من المذكور عبدالله مروان الرشق