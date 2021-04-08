الاحتلال يطلق صفارات الانذار احياء لذكرى ما يسمى" المحرقة "

دوت اليوم الخميس 8/4/2021، صفارات الإنذار في مختلف مدن ومستوطنات دولة الاحتلال "الاسرائيلي" لإحياء ذكرى ضحايا المحرقة النازية في الحرب العالمية الثانية والبالغ عددهم 6 مليون يهودي.

وتوقفت الحافلات والمركبات في الطرق والشوارع السريعة الساعة الـ10 موعد اطلق الصفارات وخرج "الإسرائيليون" من مركباتهم ووقفوا منحني الرؤوس.

وقتل النازيون نحو 1.1 مليون شخص في المعسكر، معظمهم من اليهود، وأيضا من بين الضحايا كان هناك أيضا روس وغجر وبولنديون وأشخاص من جنسيات أخرى.

ورغم مرور عقود على تحرير المعسكرات النازية، لا تزال دولة الاحتلال تحيي ذكرى يوم المحرقة بجدية ومهابة، حيث تغلق المطاعم والمحال التجارية ومراكز الترفيه أبوابها، وتعرض القنوات التلفزيونية والإذاعية أفلام ووثائقيات عن المحرقة.