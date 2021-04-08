لجنة الانتخابات تستلم 4 اعتراضات على القوائم والأسماء وترد عليها

أكدت لجنة الانتخابات المركزية استمرار استقبال طلبات الاعتراض على أسماء القوائم والمرشحين، حتى الرابعة عصر اليوم الخميس، في مكاتبها بالضفة وغزة.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أنها استلمت حتى مساء الأربعاء 4 اعتراضات، وجرى الرد عليها.

وأوضحت أنها قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرار فتح مكاتبها في القطاع لاستقبال طلبات الاعتراض، مع الالتزام بإجراءات الوقاية.

وجددت لجنة الانتخابات التأكيد على أنه يحق لكل ناخب أو قائمة أو مرشح تقديم اعتراض أو شكوى حول مخالفة أي من القوائم أو المرشحين لشروط الترشح، على أن يُرفَق الاعتراض بما يؤيد ويثبت صحته، وذلك وفق الإجراءات وعلى النموذج المخصص.

وبينت أنها تدرس الاعتراضات والشكاوى التي تردها خلال ثلاثة أيام كحد أقصى، وتصدر قرارًا بشأنها ويجري تبليغ المعترِض والمعترَض عليه خطيًا بقرار اللجنة.

ويمكن لمن يرغب، الطعن في القرار أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال 3 أيام من تاريخ تبليغه، علمًا أن المحكمة تصدر قرارها بالطعون المقدمة إليها في غضون 7 أيام كحد أقصى، ويكون حكمها غير قابل للاستئناف.