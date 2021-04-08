استقرار سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 8 أبريل 2021

سجل اليوم الخميس 8 أبريل/نيسان 2021، سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

كما استقر متوسط العملة المصرية أمام الدولار، والدرهم الإماراتي، فيما ارتفع أمام الجنيه الإسترليني، وتراجع أمام اليورو الأوروبي.

وسجل متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

كما استقر السعر في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) سجل الريال السعودي، 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وتعتزم مصر استكمال خطة طرح شركات حكومية بالبورصة قبل نهاية العام الجاري، بعد أن عطلها تفشي جائحة كورونا منذ نهاية 2019.

وقال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق، إنه من المقرر طرح حصص من 2-3 شركات حكومية في بورصة مصر خلال الربع الثالث من 2021.

ولم يتطرق الوزير، على هامش مؤتمر حابي الاقتصادي بالقاهرة، إلى تفاصيل بشأن الشركات أو الأسماء أو الحصص المستهدفة.

وكانت الحكومة المصرية كشفت في مارس/آذار 2018 عن عزمها طرح حصص من 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه عبر بيع حصص أقلية في فترة تتراوح بين 24 و30 شهرا.

ورغم مرور ما يصل إلى نحو 36 شهرا منذ ذلك الوقت، لم تطرح الحكومة سوى 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019.