ستة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

يدخل اليوم الخميس 8/4/2021، ستة أسرى من الضفة الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وأفادت اذاعة صوت الاسرى بغزة، بأن الأسير ربيع رفيق شريف أبو الرُّب (44 عامًا) من بلدة قباطية في محافظة جنين، والمحكوم بالسجن المؤبد مرتان والمعتقل منذ عام 2002، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني. يدخل اليوم عامه الـ20 داخل السجون

كما يدخل الأسير مهند خالد إبراهيم الشيخ إبراهيم (42 عامًا) من بلدة كفر راعي، المحكوم بالسجن 24 عامًا، ويعد من قادة حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، وكان طالباً في جامعة بيرزيت قبل اعتقاله، يدخل عاماً جديداً، بالاضافة للاسير فادي محمد يوسف أبو علي (40 عامًا) من بلدة سيلة الظهر، المحكوم بالسجن 20 عاماً..

كما يدخل الأسيرين محمد غازي محمد يدك (43 عامًا) من سكان قرية قوصين، المحكوم بالسجن المؤبد اضافة إلى 40 عام، بتهمة الاشتراك في تنفيذ عمليات أدت إلى مقتل صهاينة، والمعتقل منذ عام 2002م، والأسير محمد عبد الوهاب علي طبيلة (46 عامًا) المحكوم بالسجن 20 عامًا، والمعتقل منذ عام 2002، من مدينة نابلس يدخلان اليوم عامهما العشرين داخل في سجون الاحتلال.

وفي قطاع غزة يدخل الأسير مصطفي محمد مصطفي البنا من حي النصر بمدينة غزة، والمحكوم بالسجن ثلاث سنوات وأربعة شهور، والمعتقل منذ 2018م، عامه الثالث .

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال قرابة 4500 أسير بينهم 541 أسيرا، محكومون بالمؤبد منهم الأسير عبد الله البرغوثي صاحب أعلى حكم ومدته 67 مؤبدا ومئات الأسرى الفلسطينيين الذين أمضوا عشرات السنوات في سجون الاحتلال.