مواعيد مباريات اليوم الخميس 8 أبريل 2021 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 8 أبريل/ نيسان 2021، منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي 2021



ومن المقرر اليوم إقامة 4 مباريات في جولة الذهاب في ذات التوقيت، أبرزها بين غرناطة الإسباني وضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي



وستقام أيضا مباراة تجمع بين أياكس أمستردام الهولندي ضد روما الإيطالي، فيما يلتقي دينامو زغرب الكرواتي ضد فياريال الإسباني



موعد مباراة غرناطة ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة



المباراة ستقام على ملعب نويفو لوس كارمينيس في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة



وستنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium"



موعد مباراة أرسنال وسلافيا براج والقنوات الناقلة



يحتضن ملعب "الإمارات" مباراة أرسنال الإنجليزي ضد ضيفه سلافيا براج التشيكي في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة



وستذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports 2 HD Premium"



موعد مباراة الأهلي ضد الرائد والقنوات الناقلة



تنطلق منافسات الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة تجمع بين الأهلي والرائد، على ملعب الجوهرة المشعة



وستنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة "KSA Sports 1 HD" في تمامة الساعة (8:50) مساء بتوقيت مكة المكرمة