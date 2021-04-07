رسميًا.. الولايات المتحدة تعلن إعادة مساعدتها للسلطة الفلسطينية

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلنكن، عن استئناف المساعدات الأميركية الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني.

وقال بلنكن في بيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء، "يسر الولايات المتحدة أن تعلن أننا، بالعمل مع الكونجرس، نخطط لاستئناف المساعدات الأميركية للشعب الفلسطيني، بما يشمل ذلك 75 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والإنمائية في الضفة الغربية وقطاع غزة، و10 ملايين دولار لبرامج بناء السلام من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، و150 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، كما نستأنف برامج المساعدة الأمنية الحيوية".

وأضاف "سيتم تقديم جميع المساعدة بما يتفق مع قانون الولايات المتحدة، يشمل المساعدة الاقتصادية لدعم تعافي الشركات الصغيرة والمتوسطة من آثار كورونا، ودعم الأسر المحتاجة للحصول على الاحتياجات الإنسانية الأساسية، مثل الغذاء والمياه النظيفة؛ ومساعدة المجتمع المدني الفلسطيني".

وأشار إلى أن جزء من هذا التمويل سيدعم شبكة مستشفيات القدس الشرقية، حيث تواصل تقديم العلاجات الضرورية والمنقذة للحياة للفلسطينيين.

وأوضح أن هذا التمويل يأتي بالإضافة إلى 15 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لمواجهة جائحة COVID-19 وانعدام الأمن الغذائي التي أعلنت عنها الولايات المتحدة في آذار/مارس الماضي.

وقال بلنكن "تستأنف الولايات المتحدة دعمها لخدمات الأونروا، بما في ذلك تعليم أكثر من 500 ألف طفل وفتاة فلسطينيين، وبالتالي توفير الأمل والاستقرار في أقاليم عمليات الأونروا الخمسة (لبنان، والأردن، وسوريا، والضفة الغربية، وقطاع غزة)، كما يوفر التمويل للأونروا مساعدة حرجة لفيروس كوفيد -19، بما في ذلك الرعاية الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك المساعدات النقدية والغذائية للأسر التي لم تتأثر بشدة بفيروس كوفيد -19.

وأكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بشدة بضمان أن تعزز شراكتنا مع الأونروا الحياد والمساءلة والشفافية، كما هو الحال مع جميع ارتباطاتنا مع مؤسسات الأمم المتحدة، يجب أن تكون الولايات المتحدة على طاولة المفاوضات لضمان أن الإصلاحات تعزز الكفاءات وتتوافق مع مصالحنا وقيمنا.

ولفت إلى أن المساعدة الخارجية الأميركية للشعب الفلسطيني تخدم مصالح وقيم أميركية مهمة، ويوفر الإغاثة الحاسمة لمن هم في أمس الحاجة إليه، ويعزز التنمية الاقتصادية، ويدعم التفاهم الإسرائيلي الفلسطيني، والاستقرار، كما أنه يتوافق مع قيم ومصالح حلفائنا وشركائنا.

وشدد على التزام الولايات المتحدة بتعزيز الرخاء والأمن والحرية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين بطرق ملموسة في المدى القريب، وهو أمر مهم في حد ذاته، لكن أيضا كوسيلة للتقدم نحو حل الدولتين المتفاوض عليه.

وقال بلنكن "تشجع الولايات المتحدة الجهات المانحة الأخرى على دعم البرامج والأنشطة التي تعمل من أجل تحقيق هدف مشترك يتمثل في الاستقرار والتقدم للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".