نتنياهو: الاتفاق النووي الجديد مع ايران غير ملزم لـ"إسرائيل"

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأربعاء 7-4-2021 إن الاتفاق النووي المطروح على الطاولة مجددًا بين "إيران والولايات المتحدة الامريكية والدول الكبرى" غير ملزم لـ"إسرائيل".

واعتبر نتنياهو الاتفاق بداية لتمهيد الطريق أمام "إيران" للحصول على أسلحة نووية شاملة لذلك فإن اسرائيل لن تلتزم بهذا الاتفاق مطلقًا.

وقال خلال رسالة وجهه الى رئيس الولايات المتحدة الامريكية جو بايدن: "التاريخ علمنا أن مثل هذه الاتفاقيات مع الأنظمة المتطرفة، لا تساوي سوى فص ثوم" وفقًا لزاعمه.

وفي السياق ذاته هاجم نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية بعد قرارها بفتح تحقيق ضد "إسرائيل" لارتكابها جرائم حرب بحق الفلسطينيين.

وأدعى نتنياهو أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل وفق قانون أقر لمحاكمة مجرمي الحرب النازيين، ولكنها أصبحت تعمل معكوسًا وتحمي من يدوس على حقوق الإنسان.

وشدد على أن "إسرائيل" ستعمل بكل قوة للدفاع عن نفسها وعن جنودها، أمام كل أعدائها كما وصفهم.