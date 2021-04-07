ديار بيت لحم يتوج بكأس الاتحاد للأندية النسوية

توج فريق ديار بيت لحم، مساء اليوم الأربعاء، بلقب بطولة كأس الاتحاد للأندية النسوية، التي تقام بالتعاون مع الاتحاد الياباني لكرة القدم، بفوزه على نظيره أرثوذكسي ثقافي بيت ساحور بفارق الركلات الترجيحية (4-3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف لمثله، في النهائي الذي أقيم على إستاد الشهيد فيصل الحسيني بالرام شمال القدس المحتلة.

وشهد اللقاء حضور نائب رئيس الاتحاد سوزان شلبي، وأمين عام الاتحاد فراس أبو هلال، ولاعبة منتخبنا الوطني سابقاً للسيدات هني ثلجية والتي تعمل حالياً في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وسامية شعبان مديرة الدائرة النسوية بالاتحاد.

كانت مجريات الوقت الأصلي من اللقاء قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف بعد أن تقدم فريق الديار عن طريق جينيفر شطارة في الدقيقة الـ 18، قبل أن تعادل كارولين صهجيان النتيجة لبيت ساحور في الدقيقة الـ 25، إلا أن ديار بيت لحم تمكن من نيل اللقب عقب حسمه الركلات الترجيحية لصالحة (4-3).

وعقب نهاية اللقاء حصل فريق ديار بيت لحم على كأس وميداليات المركز الأول، في حين نال أرثوذكسي ثقافي بيت ساحور كأس وميداليات الوصيف، فيما حصل فريق مؤسسة البيرة على درع المركز الثالث ونادي العاصمة على درع المركز الرابع.

ونالت سيلبن خوري من فريق ديار بيت لحم جائزة أفضل لاعبة في البطولة، ولين قراقرة من فريق مؤسسة البيرة جائزة أفضل حارسة مرمى.

كما تكريم طاقم حكام المباراة النهائية، الذي تكوّن من: حكم الساحة: سيف أبو عيشة، حكم مساعد أول: أيمن الصادق، حكم مساعد ثاني: محمد وليد، حكم رابع: محمد بدير، في حين راقب المباراة: جيهان دحادحة.