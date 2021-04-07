"ولا في الأفلام الهندية".. أم تكتشف حقيقة عروسة ابنها فمن تكون؟

ذكرت وسائل اعلام صينية أن إحدى السيدات اكتشفت حقيقة عروس ابنها في يوم زفافها في مدينة سوتشو بمقاطعة جيانجسو الصينية.

وأوضحت وسائل الاعلام أن السيدة الصينية أكدت أن عروس ابنها هي شقيقته المفقودة منذ زمن طويلة مشيرة إلى انها تعرفت عليها من خلال الوحمة الموجودة على يدها.

وتوجهت السيدة لوالدي العروس وسألتهما بشكل مباشر هل العروس ابنتهما البيولوجية أم تبنياها منذ أكثر من 20 عاما؟ وشعر الوالدان بالصدمة لأنهما كانا يبقيان هذا الأمر سرا عن الجميع، ولكنهما كشفا أنهما عثرا على الفتاة على جانب الطريق وقررا أخذها وتربيتها منذ ذلك الحين.

وفور كشف الحقيقة أجهشت العروس في البكاء الشديد للقائها والدتها بعد هذه السنوات الطويلة، وأعربت عن سعادتها لتعرفها على والدتها البيولوجية، حيث كانت يائسة في العثور على أسرتها الأصلية يوماً ما.