السلطة تدين قرار اسرائيلي ببناء 540 وحدة استيطانية في القدس

أدانت السلطة الفلسطينية مساء اليوم الاربعاء 7-4-2021 قرار بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة للموافقة على بناء 540 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "هارحوما" المقامة على جبل أبو غنيم جنوب شرق القدس المحتلة.

وأوضح الناطق باسم رئاسة السلطة نبيل أبو ردينة، أن قرار بناء وحدات استيطانية جديدة أمر مدان ومرفوض، ومخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية التي تدين الاستيطان، وخاصة القرار رقم (2334) الذي أكد أن جميع أشكال الاستيطان على الأراضي الفلسطينية غير شرعي.

وأكد أبو ردينة في بيان لرئاسة السلطة أن قرار بناء وحدات استيطانية جديدة تحدي للمجتمع الدولي، وتحديدا الإدارة الأميركية الجديدة، وللمحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تحاول من خلال استمرار التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأرض الفلسطينية فرض الحقائق على الأرض ومنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة عاصمتها القدس".