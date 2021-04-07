مذكرة تفاهم أمني بين "روسيا واسرائيل"

ذكرت صحيفة اسرائيلية مساء اليوم الأربعاء 7-4-2021 أن روسيا و"اسرائيل" وقعتا مذكرة تفاهم في مجال الأمن وتم توقيع المذكرة بين وزير الأمن الداخلي الإسرائيلية أمير أوحانا ووزارة الداخلية الروسية.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن الاتصالات بين الوزارتين "الإسرائيلية والروسية" بدأت منذ عام 2013 لكن لم يتم توقيع اتفاقية امنية الا في عام 2021 وفقًا للصحيفة.

ونصت الاتفاقية وفقًا للصحيفة، على التعاون في مجال الأمن وإنفاذ القانون، بما في ذلك مكافحة جرائم العنف، ومكافحة وتمويل الإرهاب، ومكافحة الجرائم الاقتصادية، ومكافحة تجارة الأسلحة غير المشروعة، والكشف عن القضايا المتعلقة بالهجرة غير الشرعية وغيرها".

وأكد الوزير الإسرائيلي أمير أوحانا أن توقيع مذكرة امنية مع روسيا انجاز دبلوماسي مهم يعزز العلاقة مع موسكو ويزيد الامن للاسرائيليين في روسيا.