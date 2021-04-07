فرنسا تُعيد فتح مسجد بانتان المغلق بسبب قضية مقتل مدرس أساء "للرسول"

قرر المسؤول الاداري لمنطقة سين سان دوني في فرنسا اعادة فتح أبواب مسجد بانتان في الضاحية الشمالية للعاصمة الفرنسية "باريس" يوم الجمعة المقبل وذلك عقب إغلاق أبوابه في إطار قضية مقتل المدرس سامويل باتي.

وأوضح جورج فرنسوا لوكلير المسؤول الاداري للمنطقة أن اعادة فتح المسجد يوم الجمعة وسيكون له رئيس وإمام جديدان تنفيذا لأوامر السلطات الفرنسية.

وكانت الحكومة تحمّل القيمين على المسجد مسؤولية نشر فيديو على موقع "فيسبوك" يحرض فيه أحد أولياء التلاميذ ضد باتي، أستاذ التاريخ والجغرافيا الذي قتل في 16 أكتوبر 2020 على يد مهاجر من أصول شيشانية يبلغ 18 عاما، بسبب عرضه رسوما مسيئة للنبي محمد "صلى الله عليه وسلم" أمام تلامذته.

وبعد هذا الهجوم، وعدت وزارة الداخلية بشن "حرب على أعداء الجمهورية"، وأطلقت سلسلة من العمليات ضد "حركات متطرفة".

واشترط وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان وجورج فرنسوا لوكلير استقالة رئيس المسجد محمد حنيش، لإعادة فتح أبوابه قبل حلول شهر رمضان.