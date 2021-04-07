واشنطن تبحث مقاطعة الألعاب الأولمبية وبكين تحذر برد قوي

حذرت الحكومة الصينية مساء اليوم الأربعاء 7-4-2021 برد قوي بعد بحث واشنطن وحلفائها مقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24 المقرر اجراؤها في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 4 إلى 20 فبراير 2022.

ويأتي بحث واشنطن وحلفائها مقاطعة الألعاب الأولمبية بادعاء أن بكين مسؤولة عن انتهاكات خطيرة مختلفة لحقوق الإنسان، لا سيما في منطقة شينجيانغ الإيغورية ذات الحكم الذاتي في الصين.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان رفض تلك الاتهامات بارتكاب انتهاكات ضد الأقليات العرقية في منطقة شينجيانغ، محذرا من "رد صيني قوي" على المقاطعة المحتملة للأولمبياد.

وقال ليجيان إن "تسييس الرياضة سيضر بروح الميثاق الأولمبي ومصالح الرياضيين من جميع البلدان وهذا أمر لن يقبله المجتمع الدولي بما في ذلك اللجنة الأولمبية الأمريكية".