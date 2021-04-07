لاعب دورتموند ينتقد الحكم لحرمان فريقه من هدف ضد سيتي

انتقد جناح بروسيا دورتموند الألماني "جادون سانشو" أداء حكم مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي يوم أمس الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا بعد حرمان فريقه من هدف يعتقد انه صحيح.

يُشار إلى أن سانشو غاب عن مباراة فريقه ضد السيتي بسبب الاصابة الا انه أعرب عن امتعاضه الشديد قائلًا: "يبدو أن الحكم بحاجة إلى فحص".

ونجح جود بيلينغهام، لاعب دورتموند، في التسجيل خلال المباراة قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأول، بعدما خطف الكرة من إيدرسون، حارس سيتي، في الهواء قبل أن يقوم بركلها في المرمى الخالي.

لكن الحكم قرر إلغاء الهدف ومنح ركلة حرة لصالح الحارس البرازيلي، ولم يتم الاحتكام لتقنية الفيديو، بسبب قيام الحكم باتخاذ قراره قبل دخول الكرة للشباك.

وانتهت المباراة لصالح السيتي بهدفين لهدف لفريق دورتموند الألماني وسجل هدفي السيتي كل من كيفين دي بروينه، وفيل فودين، فيما أحرز ماركو رويس هدف الفريق الألماني.

ويحتاج دورتموند الفوز بهدف دون رد على سيتي في مواجهة الإياب 14 إبريل الجاري من أجل التأهل إلى نصف نهائي المسابقة القارية.