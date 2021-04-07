تردد قناة mix movies 2021، وجبة دسمة لمحبي الأفلام الأجنبية، حيث يهتم محبو الشاشة الصغيرة والأفلام وخاصة أفلام الأكشن على تردد قناة mix movies الجديد 2021، حيث لا يزال تردد قناة ماكس ام بي سي 2021 مُحركات البحث على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتوفر وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، تردد قناة mix movies الجديد 2021، وذلك حتى يتسنى لهم متابعة كافة الأفلام الأجنبية الجديدة،

ويعتبر تردد قناة ماكس من أفضل الترددات التي يتم البحث عليها من قبل مئات الآلاف من متابعي الفناة السعودية الشهيرة.

وتعد القناة ثاني قناة مجانية متخصّصة في عرض الأفلام السينمائية في العالم العربي التي أطلقتها مجموعة MBC.

وتعرض القناة نخبة من أشهر وأحدث الأفلام العالمية المترجمة إلى العربية على مدار الساعة بلا توقف.

قناة MAX MBC

انطلقت قناة MAX MBC في تاريخ 26 أكتوبر 2008، وهي قناة عربية سعودية تابعة لمركز تلفزيون الشرق الأوسط.

وتهتم الفناة بعرض أحدث الأفلام وأكثرها شهرة، وقد عرضت فيلم Cheaper by the Dozen 2 كفيلم افتتاح للقناة، وفيلم Robots لأول مرة على الشاشة العربية.

وتعتبر هذه القناة تكميلا لقناة MBC 2 المشهورة بعرضها للأفلام الأجنبية والأمريكية خصيصاً.

كثيراً ما تعرض ماكس ام بي سي الأفلام الرومانسية، وأفلام الدراما والكوميديا ويتم حالياً دبلجة الأفلام بلغة العربية وعرضها.

وحاز تردد قناة ماكس ام بي سي MAX MBC 2021 على اهتمام عدد كبير من المشاهدين العرب نتيجة تغير الترددات.

ويأتي تغير تردد قناة ماكس ام بي سي 2021 نظرًا لتطوير اداء القناة وامكانية عرضها بتقنية حديثة وجديدة تحظى بأهمية كبرى.

لذلك نقدم لكم تردد قناة ماكس ام بي سي 2021، على الأقمار الصناعية التالية:

تردد قناة ماكس ام بي سي 2021، على

القمر الصناعي - النايل سات

التردد - 11938

الاستقطاب - رأسي

معدل تصحيح الخطأ - 3/4

معدل الترميز - 27500

القمر الصناعي - العرب سات

التردد - 11919

الاستقطاب - رأسي

معدل تصحيح الخطأ - 3/4

معدل الترميز - 27500