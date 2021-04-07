زيدان يُلمح لتدريب بطل إيطاليا

وجه زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، رسالة إلى يوفنتوس، عقب فوز الميرنجي على ليفربول، بنتيجة 3-1، مساء الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث زيدان في تصريحات عقب المباراة مع قناة "سكاي سبورت إيطاليا"، حيث كان يتواجد في الاستوديو أسطورة يوفنتوس وزميله السابق في البيانكونيري أليساندرو ديل بييرو، الذي طرح عليه عدة أسئلة عن ذكرياته في إيطاليا.

وسأل ديل بيررو زيدان، هل تفتقد إيطاليا أكثر أم ديل بييرو، فأجاب مدرب ريال مدريد: "أفتقدكما معا، إيطاليا في قلبي، لقد أمضيت 5 سنوات في تورينو وما يزال يوفنتوس مهمًا بالنسبة لي".

وعن إمكانية عودته إلى يوفنتوس يومًا ما، قال زيدان: "لا أعرف، الآن، أنا هنا في ريال مدريد، ولكن في المستقبل سنرى".

جدير بالذكر أن اسم زيدان ارتبط بتدريب يوفنتوس في أكثر من مناسبة، خاصة منذ رحيل ماسيمليانو أليجري في عام 2019.