مسؤول إماراتي يكشف عن تعاون استخباري مع "إسرائيل" حول "حزب الله"

كشف رئيس الأمن السيبراني في الإمارات محمد حمد الكويتي، عن تعاون اماراتي إسرائيلي، في تبادل معلومات استخباراتية حول حزب الله اللبناني، و ذلك في إطار التعاون المتطور بين الجانبين.

و أشار المسؤول الاماراتي في حديث لصحيفة هارتس "الاسرائيلية إلى الهجوم الذي نفذته مجموعة تطلق على نفسها "Lebanese Cedar" في يناير/ كانون الثاني.

و بحسب الصحيفة العبرية، فإن هذا الهجوم الذي اكتشفته شركة دفاع سيبراني إسرائيلية، شهد استخدام المجموعة التي تتبع لحزب الله برمجيات وتقنيات مرتبطة بالقراصنة التابعين لحكومة إيران من أجل اختراق خوادم في الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر والأردن ولبنان و"إسرائيل" ومناطق الضفة الغربية التي يسيطر عليها الفلسطينيون.

و قال محمد الكويتي، إن الإمارات استُهدفت هي الأخرى، و في هذه حادثة مجموعة Lebanese Cedar، كان القطاع الخاص هو أول من اكتشف الأمر، وبعد ذلك، من خلال تعاوننا، جرى تعميم اكتشافاته وبحثنا ووجدنا بعض الإشارات بأن هذا حدث هنا كذلك".

وأضاف "هناك مزيد من التبادل من جانب الشريك الإسرائيلي، مما يسمح لنا بتبادل المزيد على صعيد هذه الجوانب كذلك".

وكدليل على تصريحات الكويتي حول العلاقات الوثيقة مع إسرائيل، تستضيف الإمارات حاليًا مؤتمرًا سيبرانيًا إسرائيليًا بارزًا، وهو مؤتمر يُعقد للمرة الأولى خارج "إسرائيل".