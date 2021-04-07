بالصور وزارة الصحة تتسلم شحنة مساعدات من الأردن

تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية مساعدات عبارة عن 50 طن من طحين خاص لمرضى حساسية القمح (مرض السيلياك)، من الهيئة الخيرية الهاشمية.

وقالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة إن هذه المساعدات سيتم تسليمها توزيعها على المرضى الذين يعانون من حساسية القمح.

وأشادت وزيرة الصحة خلال استلام المساعدات بحضور سفير المملكة الأردنية في فلسطين محمد أبو وندي وممثل الهيئة الهاشمية محمد أبو خضر، بالجهود الأردنية في دعم القطاع الصحي الفلسطيني والوقوف في كل المنابر الدولية مع القضية الفلسطينية، والدعم المستمر من الهيئة الخيرية الهاشمية، حيث يعتبر هذا الدعم استمراراً للمساعدات التي تقدمها الأردن والهيئة الخيرية الهاشمية للقطاع الصحي الفلسطيني.

وبينت الوزيرة بأن دعم أشقائنا المستمر في الأردن دليل على تلاحم الشعبين وتكاتفهما.







